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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede “Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Bizim için hem Gürcistan’ın hem de Ukrayna’nın top
DEAŞ'a ortak operasyon: 13 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 18.02.2022, 09:52 18.02.2022, 10:14
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.