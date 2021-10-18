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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.
Asayiş 18.10.2021, 11:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.