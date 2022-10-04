Çubuk’ta 2 ev ve 1 samanlık yandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde çıkan yangında iki ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kızılören Kırsal Mahallesi’nde, Ömer Çalışkan ve Zübeyr Çalışkan’a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığın yanında bulunan evlere sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile Çubuk Belediyesine bağlı su tankerleri sevk edildi.

Jandarmanın olay yerinde güvenlik önlemi aldığı mahalleye giden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da mahalle sakinleriyle birlikte yangına müdahale etti.

Evlerde yaşayanlar ile ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar, komşular tarafından yangın büyümeden tahliye edildi.

Yangının mahalledeki başka evlere de sıçramaması için çaba sarf eden ekipler, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangında iki ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Ayrıca 5 kovan arının telef olduğu yangında, 50 boş arı kovanı, çok sayıda odun ile saman yandı.

Büyük bir facia atlatıldığını dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş, evleri yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, “Allah’ımıza çok şükür ölü veya yaralı vatandaşımız yok. Allah beterinden muhafaza eylesin ve devletimize zeval vermesin. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın yaraları el birliğiyle sarılacaktır” diye konuştu.