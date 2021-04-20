banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay

Çoraplara gizlenmiş 215 fişek bonzai bulundu

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda polisi fark edip kaçan iki zanlının bulunduğu civarda yapılan aramalarda 215 fişek bonzai bulundu.

Asayiş 20.04.2021, 11:32
2
Çoraplara gizlenmiş 215 fişek bonzai bulundu

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda polisi fark edip kaçan iki zanlının bulunduğu civarda yapılan aramalarda 215 fişek bonzai bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan çalışmalar kapsamında ekipleri görmeleri üzere kaçan 2 şahsın bulundukları yer civarında yapılan aramada, çoraplara gizlenmiş halde 215 fişek bonzai maddesi elde ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
banner478
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu