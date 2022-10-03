Çocuklarının gözünün önünde karısını öldüren zanlı yakalandı

Isparta’da iki çocuğunun gözü önünde eşini vurarak öldüren Sezer Işık jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk sahibi çift, 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı. Kısa süre içerisinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sezer Işık (38) çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık’ı(40) silahla vurdu. Olayın ardından Sezer Işık olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu Sezer Işık Isparta Eğirdir yolu Okuyanlar mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.