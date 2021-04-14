Çıplak dans ve uyuşturuculu partiye ''korona'' baskını

Maltepe'de dün akşam gece 22.00'den saat 03.00'e kadar parti düzenlendi. Bir villada yapılan partiyi altı ekip otosu bastı. Uyuşturucu suçundan bir kişi gözaltına alındı. İçerideki 22 kişiye 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Villada çıplak bir şekilde dans edip müzik eşliğinde alkol aldıklarını belirtilen kalabalıktan fenomen Damla Özden çıkışta gazetecilerin "Bir ramazan gecesinde böyle bir şey yapmak doğru mu sorusuna "Ben Müslüman değilim ki size ne?" yanıtını verdi. İçeriden maskeli gençler çıktı. Partiye katılan bazı kişiler araçlarını basın mensuplarının üzerine sürmeye çalışırken bazıları da koşarak kaçmaya çalıştı.(tv100)