Cip otomobille çarpıştı: 3’ü çocuk 6 yaralı

Karabük’te ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu - Karabük Bulak Kavşağında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Nurullah K.(50) idaresindeki 78 AAK 643 plakalı cip, önünde seyreden ve orta şeritten 100.Yıl Mahallesine dönüş yapmak isteyen yabancı uyruklu Masihullah S.(30) idaresindeki 35 ATV 949 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Mohammed Farshad M.(23), Maisam S. (6), Ahmad Mubasher S.(12) ve Ahmed Baset S.(11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile Medikar Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Nurullah K. ile 6 yaşındaki yabancı uyruklu Maisam S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.