Çete üyeleri uzun namlulu silahlarla yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, kendilerine ‘Daltonlar Çetesi’ adını veren organize suç ağının 2 mensubu uzun namlulu silahlarla birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde kamuoyunda “Barış Boyun” grubu olarak bilinen ve grubun tetikçiliğini yapan “Daltonlar” isimli grup üyelerinden olduğu belirlenen F.Ç. isimli şüpheli, 19 Kasım’da Beşiktaş E-5 kuzey köprü çıkışında AK-47 tipi 1 uzun namlulu silah ve 1 ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, çetenin bir başka üyesi A.A.’nın ise Bayrampaşa’da bulunan bir evde gözaltına alındığı öğrenildi. A.A.’nın ikametinde de yine AK-47 1 adet uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 15 gram uyuşturucu madde ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Poliste ifade veren çete üyeleri, emniyetteki işlemlerinden ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.