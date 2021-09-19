Cenaze aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da cenaze aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Yaman idaresindeki 55 AUV 75 plakalı cenaze aracı ile Hilmi İpek yönetimindeki 55 AFK 801 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solundaki demir bariyere çarpıp savrularak bu kez de arka kısmıyla yolun sağındaki demir bariyere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücünün annesi Melahat İpek yaralandı. Yaşlı kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.