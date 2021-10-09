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Çay fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize’nin Hemşin ilçesinde organik çay fabrikasının kazan kısmında bu sabah meydana gelen patlamada 1 fabrika çalışanı işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Asayiş 09.10.2021, 10:10
Çay fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize’nin Hemşin ilçesinde organik çay fabrikasının kazan kısmında bu sabah meydana gelen patlamada 1 fabrika çalışanı işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Olay ilçedeki ÇAYKUR’a ait Organik Çay Fabrikası’nın kazan kısmında sabah saat 08.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın kazan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlama sonucu Sinan Taşkın isimli işçi hayatını kaybederken, Ramazan Hacisalihoğlu isimli işçi ise yaralandı. Yaralı işçi Kaçkar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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