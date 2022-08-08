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Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Asayiş 08.08.2022, 12:57
Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde şüpheli K.Ç.’nin evinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait üzerinde şekiller bulunan sikke, üzerinde figür bulunan sikke, sarı renkli üzerinde tuğra bulunan sikke, beyaz taş obje, 6,35 çapında tabanca ve şarjörüne basılı vaziyette 4 adet fişek, 3 adet 9,19 çapında ve 1 adet 7,65 çapında fişek, 2 adet tabanca tetik mekanizma kısmı, 2 adet namlu, 3 adet farklı çaplarda şarjör, 2 adet tabanca sürgü kısmı, siyah tabanca kutusu içinde muhtelif kuru sıkı silah parçaları, 49 adet kuru sıkı tabancaya ait fişek ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli K.Ç. hakkında 2863 ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı

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