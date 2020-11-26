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Çanakkale’de 50 bin liralık ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

Çanakkale’de, bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı.

Asayiş 26.11.2020, 17:39
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Çanakkale’de 50 bin liralık ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı
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Çanakkale’de, bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı.

Merkez ilçe Yapıldak köyünde 4 kasım Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında yıllarca çiftçilik yaparak 50 bin lira değerinde ziynet eşyası biriktiren bir vatandaşın evine hırsız girdi. Durum jandarma ekiplerine bildirildi. Çanakkale Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriyeler ile çevrede yaptıkları araştırmalar, şahitlerin ifadesi ve Olay Yeri İnceleme Timinin titiz çalışmaları sonucu hırsızlık yapan kişinin H.B. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)’nin fiziki ve teknik takibi sonucunda şüpheli H.B.’ye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan zanlı, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.B., Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna edildi.
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