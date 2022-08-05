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Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 05.08.2022, 20:03
Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu TCSG-8 tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 53 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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