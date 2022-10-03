Çalınan doğum günü hediyesine, polisin özverisi sayesinde kavuştu

Düzce’de 12 yaşındaki çocuğun çalınan bisikleti, polis ekipleri tarafından bulundu. Annesinin doğum gününde hediye ettiği bisiklete kavuşan Kayra, büyük sevinç yaşadı.

Olay, yaklaşık 2 hafta önce Nusrettin Mahallesi’nde meydana geldi. 12 yaşındaki Kayra’ya ait bisiklet, bir şüpheli tarafından çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de hırsızlık olayının peşine düştü. Ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili olarak geniş çaplı çalışma başlattı. Onlarca güvenlik kamera görüntüsü izleyen ekipler, bisikleti çalan şahsı tespit etti. Çalınan bisikleti bularak minik çocuğa teslim etti.

Bisikletine kavuşan Kayra Yalçın, mutlu olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti. Yalçın, "Doğum günü hediyemdi. İkinci kez doğum günü hediyesi oldu diyebiliriz" dedi.

Anne Nuran Yalçın ise "Polisler gerçekten epey bir kamera görüntüsü izleyerek bisiklete ulaşmışlar. Onların vermiş olduğu üstün çabadan dolayı hırsızlık şubeden ve İl Emniyet Müdürlüğü’nde ki tüm polislere teşekkür ediyoruz. Kayra ikinci kez doğum günü hediyesine kavuşmuş oldu, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.