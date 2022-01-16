Buzlanan yol kazaya neden oldu

Kırşehir’de aniden bastıran kar fırtınası sonrası buz tutan yolda meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat etkili olan kar yağışının ardından buzlanan yollar, vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, Medrese Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise, parktan çıkan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir diğer otomobile çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.