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Bursa’da nişanlısını öldüren sanığa iyi hal indirimi talebi

Bursa’da düğününden bir gün önce nişanlısını öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulanmayınca avukatı kararın temyizi için Yargıtay’a başvurdu.

Asayiş 09.12.2021, 12:58 09.12.2021, 13:31
Bursa’da nişanlısını öldüren sanığa iyi hal indirimi talebi

Bursa’da düğününden bir gün önce nişanlısını öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulanmayınca avukatı kararın temyizi için Yargıtay’a başvurdu.

Düğünden bir gün önce nişanlısı Songül Yalçın’ı (25) döverek öldüren ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yunus Emre Akar’ın (27) avukatları, cezada iyi hal indirimi uygulanmadığını gerekçe göstererek karara itiraz etti. Dava dosyasını inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Tutuklu sanık Akar’ın avukatı, kararın temyizi için Yargıtay’a başvurdu.

2019 yılının temmuz ayında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi’nde meydana gelen olayda Songül Yalçın, bir gün sonra evleneceği 3 yıllık nişanlısı Yunus Emre Akar’ın evine gitti. Çift arasında takı tartışması çıktı. Tartışma sırasında Akar, Yalçın’ı banyoya götürüp dövdü. Aldığı darbelerle yere düşen Yalçın’ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı. Geri dönünce nişanlısının banyoda hareketsiz yattığını gören Akar, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ekipler, açık kapıdan girdikleri evde Yalçın’ı bilinci kapalı halde buldu. İlk müdahalesi yapılan Songül Yalçın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Songül Yalçın’ın eve gelişi, Yunus Emre Akar’ın evden ayrılması ve geri döndükten sonra kaçması görüntülerde tespit edildi. Polis, Akar’ı saklandığı arkadaşının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan dava açılan Yunus Emre Akar savunmasında, "Olay günü Songül, gelinlik almamız için benim evime geldi. Ailesinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyordu, sinirliydi. Eve geldiğinde de elindeki çantayı çekyatın üzerine attı. Bu tür krizler yaşayınca evinde ve iş yerinde ağladığı oluyormuş, yine ağladı. Ben de kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım. Banyo kapısına doğru giderken dönerek bana tokat attı. Ben de elimi uzattığım için parmağımı ısırdı. O sırada elimden kurtuldu. Yıkandığı için ıslak olan banyoda düştü. Onu tutmak istesem de başaramadım, kafasını klozete vurdu. Sonra oturup etrafa boş boş bakmaya başladı. Ben de sakinleşmesi için yalnız bırakarak dışarıya çıktım. Fatura yatırıp geldim. Songül’ü saçları dağınık vaziyette görünce korkup 112’yi aradım. Sağlık ekibiyle birlikte polis eve geldi. Songül’ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum. Songül’ü dövmedim ve öldürmedim. Nişanlılık dönemimizde de şiddet uygulamadım" dedi.

Songül Yalçın’ın ailesinin sanıktan şikayetçi olduğu yargılama sonrası mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Yunus Emre Akar’ı iyi hal indirimi uygulamaksızın ’kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı müvekkiline iyi hal indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle kararın bozulması için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne müracaat etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını onayınca, Yunus Emre Akar’ın avukatı 2 Aralık tarihinde temyiz için dava dosyasını Yargıtay’a gönderdi.

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