Bursa’da gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisi adliyede
BURSA VE MERSİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Bursa ve Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Bursa ve Mersin’de 5 kişinin sosyal medya hesabından DEAŞ propagandası yaptığını tespit etti. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekipler, yapılan eş zamanlı baskınlarda zırhlı araçlarla gittikleri evlerin kapılarını, koçbaşı ile kırdı. Operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve telefon ele geçirildi. Dijital materyalleri inceleyen ekipler, şüphelilerin DEAŞ propagandası amaçlı çok sayıda video ve fotoğraf biriktirdiğini belirledi.
Bursa TEM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:37
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:23
|Yatsı
|20:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Erzurumspor
|1
|3
|8. Fenerbahçe
|1
|3
|9. Kayserispor
|1
|3
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Çaykur Rizespor
|1
|0
|15. Kasımpaşa
|1
|0
|16. Gaziantep FK
|1
|0
|17. Trabzonspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Altınordu
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Adanaspor
|1
|3
|5. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|6. Ankaraspor
|1
|3
|7. Altay
|1
|1
|8. Samsunspor
|1
|1
|9. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|10. Balıkesirspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Tuzlaspor
|0
|0
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Eskişehirspor
|1
|0
|16. İstanbulspor
|1
|0
|17. Bursaspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Liverpool
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Everton
|1
|3
|7. Aston Villa
|0
|0
|8. Brighton
|0
|0
|9. Burnley
|0
|0
|10. Chelsea
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Wolverhampton
|0
|0
|15. Leeds United
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Tottenham
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0