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Bursa’da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda
Bursa’da 2 kafadar genç, canlarını hiçe sayarak kamyonetin arkasına tutunarak seyahat ettiler.
Asayiş 10.08.2022, 09:24
Bursa’da 2 kafadar genç, canlarını hiçe sayarak kamyonetin arkasına tutunarak seyahat ettiler.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kafadar genç, canlarını tehlikeye atarak bir kamyonetin arkasına tutundular. Trafikteki diğer sürücülerin gençleri görerek uyarması üzerine tehlikeli yolculuk son buldu.