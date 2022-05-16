Bursa’da fuhuş operasyonu: 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa’da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı huzur ve asayiş uygulamalarında insan ticareti, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarından aranan İ.H.K., A.S., J.A. ve Ç.O.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüphelinin 3’ü yabancı olmak üzere 4 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 4 mağdur kadın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Gözaltına alınan 1’i kadın 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.