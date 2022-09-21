Bursa’da domuz sürüsü şehir merkezine indi

Bursa’da aç kalan domuz sürüsü ormanlık alandan yemek aramak için şehre indi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Mudanya ilçesi, Halitpaşa Mahallesi’nde aç kalan domuz sürüsü, yemek aramak için şehir merkezine indi. Sürü, bölgede bulunan sitelerin bahçelerinde ve çöp konteynırda bir süre yemek aradıktan sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldular. O anlar çevrede yaşayan vatandaşların amatör kameralarına yansıdı.