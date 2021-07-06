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Bursa’da çocuk tacizcisi adliyeye sevk edildi

Bursa’da güpegündüz evinin önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öpen zanlı adliyeye sevk edildi.

Asayiş 06.07.2021, 15:02
Bursa’da çocuk tacizcisi adliyeye sevk edildi

Bursa’da güpegündüz evinin önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öpen zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp ara sokakta öptü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp tekme tokat dövdü. Ağzı burnu kırılan ve kanlar içinde bırakılan Murat Ö. polise teslim edildi.

Mahalle sakinleri evlerinin önünde yaşanan olaya isyan etti. Çocuklarının sokakta oynadığını belirten mahalle sakinleri, "Diğer çocuklar koşarak, ’Anne küçük Z.’yi götürüyorlar’ dediler. Bizim koşmamızla sapık kızı bırakmış. Mahalle sakinleri yakaladı. Böyle insanlara en ağır ceza verilmeli" dediler.

Sapığın olayın yaşandığı mahalleye yakın bir yerde oturduğu öğrenilirken, yaşananlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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