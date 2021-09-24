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Bursa’da 150 yıllık tarihi mekanında bir yangın daha

Bursa’da sabah saatlerinde 150 yıllık tarihi bulunan bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Asayiş 24.09.2021, 10:15
Bursa’da 150 yıllık tarihi mekanında bir yangın daha

Bursa’da sabah saatlerinde 150 yıllık tarihi bulunan bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 08.00’de sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi Çarıklı Değirmen Sokakta meydana geldi. Yangın yaklaşık 150 yıllık tarihi binanın çatısında başladı. Edilen bilgiye göre, madde bağımlıların yaktığı iddia edilen tarihi binada çatıdan çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın çatısında başlayan ve giderek büyüyen yangına müdahale etti. Ekipler 2 saatlik çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonunda binanın büyük hasar aldığı ve yıkılma derecesine geldiği görüldü. Daha önce kafe olarak kullanılan binanın boş ve kullanılmadığı öğrenildi.

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