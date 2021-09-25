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Burdur Bucak’taki orman yangını kısmen kontrol altında

Burdur’un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına ekiplerin havadan karadan müdahalesi devam ediyor.

Asayiş 25.09.2021, 19:14
Burdur Bucak’taki orman yangını kısmen kontrol altında

Burdur’un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına ekiplerin havadan karadan müdahalesi devam ediyor.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına 2 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 10 belediye itfaiyesi, çok sayıda personel müdahale etti. Yangında şu ana kadar makilik ve ormanlık alan olmak üzere toplamda 4 hektar alan etkilendi. Yangına tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

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