Botla denizdeki odunları almak isterken canından oluyordu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Karadeniz açıklarında gördüğü odun parçalarını almak için bot ile limandan açılan vatandaş, rüzgarın etkisiyle sürüklendi. Sürüklenen bottaki vatandaş, balıkçı teknelerinin yardımıyla güçlükle kurtarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Karadeniz açıklarındaki gördüğü odun parçalarını almak isteyen B.B., Cide Limanından botla denize açıldı. Bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle bot sürüklenmeye başladı. B.B.’nin yardım talebi yüksek ses ile bağırması neticesinde Cide Limanında teknelerinde bulunan bazı vatandaşlar durumu fark etti. Limanda bulanan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Cide Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Limanda teknesi ile uğraşan Y.T, olaydan haberdar olması üzerine balıkçı teknesi ile denize açıldı. Rüzgarda Karadeniz üzerinde sürüklenen bot, balıkçı teknesi tarafından karadan yaklaşık 2 mil açığında kurtarılarak limana çekildi. Limana çekilen bottan indirilen B.B, limanda bekleyen sağlık ekiplerince muayene edildi. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlenen B.B, ailesine teslim edildi.

B.B., kendisini kurtaran balıkçık teknesi ile sağlık ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.