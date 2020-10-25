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Börekçiye silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

İKİ KİŞİYİ VURAN ZANLI TUTUKLANDI

Asayiş 25.10.2020, 10:54
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Börekçiye silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Adana’da haraç meselesi yüzünden börekçiye silahlı saldırı yaparak 2 kişiyi yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesindeki bir börekçi de 10 Ekim’de meydana geldi. İddiaya göre, Ümit K.’nın (27) silahlı saldırısı sonrası iş yeri sahibi Serdar B. (26) ve çalışanlardan Cuma K. (32) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada zanlı Ümit K. yakalandı. Zanlının börekçiye silahlı saldırıyı iş yeri sahibinin haraç vermemesi üzerine yaptığı öne sürüldü. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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