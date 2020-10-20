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Bodrum’da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BULUNAN BİR OTELİN TERAS KATINDA YANGIN ÇIKTI. RESTORAN VE OTELLERİN BULUNDUĞU CADDEDE ÇIKAN YANGIN YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Asayiş 20.10.2020, 00:29
Bodrum’da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir otelin teras katında yangın çıktı. Restoran ve otellerin bulunduğu caddede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

Marina caddesi olarak bilinen Neyzen Tevfik caddesinde bulunan bir butik otelin çatı katında henüz bedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı bir anda kapladı. Otelin altı ve cadde boyu bulunan restoran, kafe ve barlarda bulunan yerli ve yabancı turistler yangını korku dolu gözlerle izledi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Tamamen küle dönen çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken büyük çapta maddi zarar olduğu öğrenildi.

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