Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında 11 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 11 asker şehit oldu. Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 9'u şehit olmuş, 4’ü ise yaralanmıştı. Bakanlıktan yapılan son açıklamada şehit askerlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında “Tatvan’da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11’e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

Şehit olan askerlerden birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ ELAZIĞ’A UĞURLANDI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a uğurlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.

Yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

AMASYA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya’nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya’da toprağa verileceği belirtildi.

KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK ŞEHİT OLDU

Kazada şehit olan Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek’in acı haberi Afyonkarahisar’da yaşayan ailesine ulaştı.

Şehidin babası İbrahim Karadirek, annesi Şerife Karadirek ile eşi Elif Karadirek (24) acı haberi Uydukent Osmangazi Mahallesindeki evlerinde aldı.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve diğer yakınları eve akın etti.

Öte yandan, Şükrü ve Elif Karadirek’in 7 Eylül 2019 tarihinde evlendikleri ve çiftin 3 aylık İbrahim Aras adında erkek çocukları olduğu öğrenildi.

KURMAY PİLOT YÜZBAŞI TAYFUN KUREŞ ŞEHİT OLDU

Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş’in Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş’in acı haberi memleketi Trabzon’u hüzne boğdu.

Şehit Yüzbaşı Kureş’in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU ŞEHİT OLDU

Şehitlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu’nun Samsun’un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli olan Sarıoğlu’nun cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

KURMAY ALBAY ŞENTÜRK AYDINYER ŞEHİT OLDU

Kazada şehit olan İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer’in acı haberi, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı.

Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer’in (49), 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi.

Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara’da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer’in cenazesinin Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ ÖMER UMULU ŞEHİT OLDU

Kazada şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu’nun şehadet haberi, Kırıkkale’deki ailesine askeri yetkililerce verildi. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi.

Evli ve 3 çocuk babası şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Umulu’nun cenazesi bugün kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale’de toprağa verilecek.

ASTSUBAT ÜSTÇAVUŞ NAZMİ YILMAZ ŞEHİT OLDU

Kazada şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz’ın (28) Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Kuşkayası Mahallesi’nde yaşayan Tayfur ve Elif Yılmaz çiftine acı haberi Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer verdi.

Yılmaz, çifti çocuklarının şehadet haberi ile gözyaşlarına boğuldu. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi.

1’i polis 3 kardeşi bulunan ve 2 yıl önce de Gizem Yılmaz ile hayatını birleştiren şehit Nazmi Yılmaz’ın 1 yaşında Tayfur adına oğlu olduğu belirtildi.

TSK’ya 2014’te giren Yılmaz’ın, Afşin’de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ MEHMET DEMİR ŞEHİT OLDU

Kazada şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir’in acı haberi, Kahramanmaraş’taki baba ocağına ulaştı.

Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Hartlap Mahallesi’nde yaşayan babası Yaşar Demir ile annesi Hatice Demir’e acı haberi Kaymakam Serkan Keçeli ile askeri yetkililer verdi.

1997’de uzman çavuş olarak TSK’ya giren şehit Demir’in anne ve babası acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ile komşuları ise eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletirken, eve Türk bayrağı asıldı.

Mehmet Demir, Kahramanmaraş’ta düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

BİRİ 40 GÜNLÜK 2 EVLADI VARDI

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan bir diğer asker de Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Uysal'ın acı haberi Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Çocuklarının şehit olduğunu eve gelen askeri yetkililerden öğrenen Yaşar ve Beyhan Uysal çifti gözyaşlarına boğuldu. Uysal'ın, evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.