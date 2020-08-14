Bir maganda dehşeti daha! Vali Yerlikaya: Takipçisi olacağız...
İstanbul Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırgana tepki yağdı. İstanbul Valisi ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" dedi.
İstanbul Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in, sergilediği şiddet görüntülerinin bir benzeri dün yine İstanbul'da yaşandı.
BU SEFER ADRES ALİBEYKÖY'DÜ
Akşam saatlerinde, Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy semtinde insanı şoke eden bir olay yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı.
CEP TELEFONUYLA OLAYI KAYDETTİ
Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. DHA'nın haberine göre; çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 14, 2020
Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum.
Hep birlikte takipçisi olacağız... pic.twitter.com/fo1yz20sCi
VALİ YERLİKAYA: "GÖZALTINA ALINDI"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" dedi.
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