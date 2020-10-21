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Beyoğlu’nda geniş kapsamlı korona virüs denetimi

İSTİKLAL CADDESİNDE DENETİM YAPAN POLİS, ÇOK SAYIDA KİŞİYE MASKE TAKMADIĞI İÇİN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Asayiş 21.10.2020, 16:48
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Beyoğlu’nda geniş kapsamlı korona virüs denetimi

Beyoğlu’nda Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’nin katılımıyla geniş kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı. İstiklal Caddesinde denetim yapan denetimde çok sayıda kişiye maske takmadığı için cezai işlem uygulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınında vak’a sayılarındaki artış sonrası Beyoğlu’nda denetimler sıklaştırıldı. İlçe genelinde, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’nin katılımıyla korona virüs denetimi yapıldı. İstiklal caddesinde maske denetimi yapan polis, maske takmayan vatandaşlara ve yabancı uyruklu kişilere cezai işlem uyguladı. Daha sonra ise Beyoğlu Kaymakam Demirelli ve ilçe emniyet müdürü, Cihangir’de cadde üzerinde bulunan dükkanları tek tek gezerek uyarılarda bulundu.

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