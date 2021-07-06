Beylikdüzü’nde hurdalığa uyuşturucu baskını

Eğlence mekanlarında uyuşturucu hap sattığı tespit edilen bir şahsın takibi sonucunda, Beylikdüzü’nde bulunan bir hurdalığa baskın düzenlendi. Yapılan baskında biri yazıhane olarak kullanılan iki konteynerde toplamda 4 bin 950 adet extacy olarak tabir edilen uyuşturucu hap, 855 gram marihuana yağı, 70,87 gram taş kokain ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünü ekiplerinin “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” konusu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 3 Temmuz günü ilçede bulunan bazı eğlence mekanlarının önünde O.A. (35) isimli bir şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Şahsın teknik takibi sonucunda aynı gün içerisinde Yakuplu Mahallesi Liman Caddesindeki bir hurdalıkta bulunan iki konteynere baskın düzenlendi. Baskında, birisi yazıhane olarak kullanılan iki konteynerde toplamda 4 bin 950 adet extacy olarak tabir edilen uyuşturucu hap, 855 gram marihuana yağı, 70,87 gram taş kokain ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı düşünülen 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen iki kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen O.A (35) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. (43) isimli diğer şahıs ise adli kontrol hükümleri uygulandı.