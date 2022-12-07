Berberde tartıştığı şahsı makasla yaraladı

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde bir kişi, berber dükkanında tartıştığı şahsı makasla yaraladı.

Olay, Kıbrıscık ilçesinde berber dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tıraş sırası bekleyen E.G. ile K.O. aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu K.O. berber dükkanında bulunan makası eline alarak E.G’yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.