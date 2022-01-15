Belediye çalışanı motosiklet kazasında can verdi

Antalya’da motosikletin refüjdeki demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen belediyede işçi olarak çalıştığı öğrenilen 1 kişi öldü.

Kaza, saat 01.05 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Onat Caddesinden Mevlana Caddesi Meydan alt geçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilmi Ak (52) kontrolünde bulunan 07 GKY 97 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet metrelerce savrulurken, motosiklet sürücüsü Hilmi Ak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün belediyede işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.