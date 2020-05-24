Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.103
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186

Bebek firarda filmi gerçek oldu...

Bursa'da bayram günü "bebek firarda" filmi gerçek oldu.

Bebek firarda filmi gerçek oldu...

Bursa'da bayram günü "bebek firarda" filmi gerçek oldu.

24 Mayıs 2020 Pazar 17:06
1548 Okunma
Bebek firarda filmi gerçek oldu...

1,5 yaşındaki erkek çocuğu evinden uzaklaştı. Devriye görevi yapan jandarmalar tarafından bulunan bebek karakola getirildi. Bir süre sonra mahalleden yapılan anonslar sayesinde ailesi bulundu.

Alınan bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. 1,5 yaşlarındaki devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından sokakta tek başına bulundu. Önleyici kolluk devriyesi yapan ekipler küçük çocuğu jandarma karakoluna getirdiler. Bir süre misafir edilen çocuğun ailesinin bulunması için muhtardan da destek alınarak devriye aracıyla bölgede anons yapıldı. Evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklaştığı tespit edilen çocuk karakola gelen 33 yaşındaki babası M.K.'ye teslim edildi.

Jandarma ekipleri, aileleri benzer olaylara karşı uyarırken, çocuklara sahip çıkılmasını ve yaz mevsimiyle birlikte göletler ve derelerde tehdit ve tehlike oluşabileceğine dikkat çektiler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 kişinin katili adliyeye gönderildi
4 kişinin katili adliyeye gönderildi
Şanlıurfa’da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa’da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Polis haber alınamayan yaşlı kadın için seferber oldu
Polis haber alınamayan yaşlı kadın için seferber oldu
Seka’da çıkan yangın korkuttu
Seka’da çıkan yangın korkuttu
Fırın çalışanlarını taşıyan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
Fırın çalışanlarını taşıyan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
İstanbul'da kısıtlama gününde taciz şoku
İstanbul'da kısıtlama gününde taciz şoku
Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı, araçtan uyuşturucu ve para çıktı
Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı, araçtan uyuşturucu ve para çıktı
(Özel)İstanbul’da kısıtlama gününde taciz şoku
(Özel)İstanbul’da kısıtlama gününde taciz şoku
Kozan’da 12 dönüm buğday tarlası yandı
Kozan’da 12 dönüm buğday tarlası yandı
Başkent’te bayram namazı
Başkent’te bayram namazı
Jandarmadan Balıkesir’de uyuşturucu operasyonları
Jandarmadan Balıkesir’de uyuşturucu operasyonları
(Özel) Bursa’da seyyar satıcı dehşeti
(Özel) Bursa’da seyyar satıcı dehşeti
Şuhut’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Şuhut’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sınırlandırmaya uymayan genç kaza yaptı
Sınırlandırmaya uymayan genç kaza yaptı
İspanya’da korona kısıtlamalarına “araçlı” protesto
İspanya’da korona kısıtlamalarına “araçlı” protesto
4 kişinin katili 6 yıl sonra yakalandı
4 kişinin katili 6 yıl sonra yakalandı
Benzin dökerek kendini yaktı
Benzin dökerek kendini yaktı
San Francisco’da 4. seviye yangın alarmı
San Francisco’da 4. seviye yangın alarmı
Kargo aracındaki valizden 34 bin uyuşturucu hap çıktı
Kargo aracındaki valizden 34 bin uyuşturucu hap çıktı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim