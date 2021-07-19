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Bayram arefesinde Taksim’de yoğunluk

Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar Taksim Meydanı’nı hınca hınç doldurdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi’nde maske takmayan vatandaşların da olduğu görüldü.

Asayiş 19.07.2021, 19:31
Bayram arefesinde Taksim’de yoğunluk
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Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar Taksim Meydanı’nı hınca hınç doldurdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi’nde maske takmayan vatandaşların da olduğu görüldü.

Yeni normalleşme sürecine geçilmesinin ardından vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı arefesi öncesinde vatandaşlar Taksim Meydanı’na akın etti. İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Meydanda yürüyen ve oturan vatandaşlar arasında çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü.
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