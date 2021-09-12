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Bastıkları evde tüfekle vuruldular

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kız kardeşlerine laf attığını iddia ettikleri şahsın evine giden 2 kişi, tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunan farklı bir sokaktan hastaneye kaldırılırken, 2 kişiyi yaralayan şahıs ise tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Asayiş 12.09.2021, 17:23
Bastıkları evde tüfekle vuruldular

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kız kardeşlerine laf attığını iddia ettikleri şahsın evine giden 2 kişi, tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunan farklı bir sokaktan hastaneye kaldırılırken, 2 kişiyi yaralayan şahıs ise tüfekle birlikte gözaltına alındı.


Olay, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Y.C. ve A.A. isimli şahıslar, kız kardeşlerine laf attıklarını öne sürdükleri İ.G. isimli şahsın evinin önüne gitti. Yaşanan tartışma üzerine elinde tüfekle dışarıya çıkan İ.G., evinin önüne gelen Y.C. ve A.A.’yı tüfekle yaraladı. Yaralılar olayın yaşandığı sokağın yaklaşık 2 kilometre uzaklığında bulunan Dolunay Sokağa sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı Osmangazi Caddesi’ne gelen polis ekipleri, 2 kişiyi yaralayan İ.G.’yi kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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