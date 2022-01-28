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Başkent’teki ölümlü kavgaya istenen ceza belli oldu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ‘laf atma’ nedeniyle çıkan kavgada, kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülen şahsın davasında mütalaa açıklandı.

Asayiş 28.01.2022, 17:26
Başkent’teki ölümlü kavgaya istenen ceza belli oldu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ‘laf atma’ nedeniyle çıkan kavgada, kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülen şahsın davasında mütalaa açıklandı.

Başkent’te 2020 yılının Ağustos ayında gerçekleşen olayda, genç bir kıza laf ettiği iddiasıyla darp edilen Hasan Bağcı (22), ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Bağcı, hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 10 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 7 sanık hakkında beraat, 2 sanık hakkında düşme talebi ve tutuklu sanık Cüneyt Yıldırım hakkında, ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 18 yıla kadar hapsini istedi.

18 yıla kadar hapis istemi

Hasan Bağcı ailesinin avukatları, olayın tam olarak aydınlatılamadığını ve bu nedenle olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Avukatlar ayrıca Adli Tıp Kurumundan gelen raporun bir adli tıp uzmanı tarafından mahkemeye çağrılarak yorumlatılmasını talep etti. Gelinen aşamada davanın seyrini değiştirmeyeceğine hükmeden mahkeme talepleri reddetti. Toplanması gereken başka delil kalmadığına hükmeden mahkeme esas hakkındaki görüşünü açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan hakkında her ne kadar ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılmış ise de sanıkların bu suçu işlediğine dair delil olmaması nedeniyle beraatlarına, sanıklardan Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır hakkında ise ölüm olayının meydana geldiği anda yer almamaları nedeniyle haklarında ‘kasten öldürme’ suçundan açılan davanın düşmesine ve sanık Cüneyt Yıldırım’ın ise yaralama kastı ile hareket ettiğini; ancak fiilin kastı aştığını belirterek, ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden verme’ suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcının sunduğu mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isteyen avukatların talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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