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Balıkesir’de silah tacirlerine şok baskın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde KOM tarafından yapılan çalışmada silah ve uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 17.09.2021, 14:48
Balıkesir’de silah tacirlerine şok baskın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde KOM tarafından yapılan çalışmada silah ve uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Savcılığı koordinatörlüğünde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince yapılan çalışmada silah ve uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi Edremit ve İvrindi ilçelerinde gözaltına alındı. Silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen S.C., H.C. ve M.A.’nın üst, araç ve ev aramalarında yapılan çalışmada 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı av tüfeği, çok sayıda bu silahlara ait mühimmat ve 322 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.Ç. ve H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Silah ticareti, kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi.

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