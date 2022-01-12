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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in TBMM’ye ulaşan fezlekesi, Anayasa Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.
Balat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi
Fatih Balat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi. Mürselpaşa Caddesi Eminönü istikametine trafiğe kapandı. Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki bir minibüs hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Asayiş 12.01.2022, 10:05
Fatih Balat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi. Mürselpaşa Caddesi Eminönü istikametine trafiğe kapandı. Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki bir minibüs hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.