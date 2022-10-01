Bağdat’taki "Ekim gösterilerinde" 28 kişi yaralandı

Irak’ta Ekim 2019’da gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestoların 3. yıl dönümü kapsamında başkent Bağdat’ta düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında çıkan olaylarda 28 kişinin yaralandığı açıklandı.

Irak’ta 1 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve dönemin Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifası ile sonuçlanan hükümet karşıtı protestoların 3. yıl dönümü dolayısıyla bugün başkent Bağdat’ta sabahın erken saatlerinden itibaren gerçekleştirilen gösteriler sürüyor. Aralarında 1 ay önce siyasetten çekildiğini açıklayan Sadr Grubu lideri Şii Mukteda Sadr’ın destekçilerinin de yer aldığı protestocular, hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye giden Tahrir Meydanı’ndaki Cumhuriyet Köprüsü önünde Irak bayrağı taşıyarak slogan atıyor. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 19’u güvenlik güçleri, 9’u protestocu olmak üzere toplam 28 kişinin yaralandığı aktarıldı. Protestocular arasına sızan provokatörlerin güvenlik güçlerine saldırdığı belirtilirken, molotofkokteyli ve taş atıldığı belirtildi.

Ekim 2019’daki protestolar

Irak’ın başkenti Bağdat’ta kamu hizmeti yetersizliği ve yolsuzluk nedeniyle 1 Ekim 2019’da başlayan protestolar, 25 Ekim’de şiddetini arttırarak ülke geneline yayılmıştı. Protestolarda 600’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Artan protestolar ve baskı üzerine dönemin Başbakanı Adil Abdülmehdi, Kasım 2019’da istifa etmek zorunda kalmıştı.