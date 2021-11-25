Ayrılan eşlerin aileleri arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Adana’da imam nikahlı çiftin ayrılması üzerine kız tarafına oğlan tarafının evine çeyizini almaya geldiğinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfek ve tabancayla karşılıklı ateşler açılan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen imam nikahlı çift bir süre önce ayrıldı. Bugün akşam saatlerinde kız tarafı oğlan tarafının evine çeyizini almaya geldi. Bu sırada iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

Birden fazla ihbar yapılması üzerine olay yerine, TEM, özel harekat ve asayiş polisleri sevk edildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri çevrede uzun namlulu silahlarıyla güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan tabancaya ve pompalı tüfeğe ait kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Aileler birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kız tarafının çeyizi yüklediği otomobilde de çok sayıda kurşun isabeti olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.