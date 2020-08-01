Aydın’dan Muğla’ya sıçrayan yangın devam ediyor
AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİ AKÇAOVA MAHALLESİ GÖKBEL DAĞI ETEKLERİNDE SAAT 13.15 SIRALARINDA ORMANLIK ALANDA BAŞLAYIP MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNE SIÇRAYAN ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR. ARAZİNİN ENGEBELİ OLMASI VE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI.
Aydın’ın Çine ilçesinde ormanlık alanda başlayıp Muğla’nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Arazinin engebeli olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Çine ilçesinde Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı eteklerinde saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayıp Muğla’nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangını devam ediyor. Ekipler bir yandan Aydın’ın Çine ilçesi Gökbel Dağı civarında, diğer yandan da Çine’ye komşu ilçe Muğla’nın Yatağan ilçesinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede orman yangını söndürme ekiplerinin yanı sıra çeşitli kurumlara ait iş makineleri de çalışmalara destek verirken, şu anda Yatağan kırsal Hacıveliler Mahallesi maden ocakları üst tarafından yangın devam ediyor. Helikopterlerin bir kısmı İzmir’deki diğer yangına sevk edilirken, şu anda havada iki helikopterlerin sortilerine devam ettiği görülüyor.
Öğlen saatlerinden bu yana yüzlerce dönüm alanın yandığı ormanlık alanda alevlerle mücadele devam ediyor.
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