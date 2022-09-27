Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen: “Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kabul edilemez”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj hakkında görüştüğünü belirterek, “Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kabul edilemez” dedi.

Danimarka ve İsveç’ten gelen Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj olduğu yönündeki açıklamaların ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Von der Leyen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj hakkında görüştüğünü belirterek, “Şimdi araştırma yapmak, olaylar ve neden hakkında tam netlik elde etmek için çok önemli. Aktif Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kabul edilemez ve mümkün olan en güçlü müdahaleye yol açacaktır” dedi.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar hakkında Danimarka ve İsveç, tespit edilen sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını belirtmişti.