Avcılar’da bir kişinin öldüğü göçük olayında müteahhit tutuklandı

Avcılar’da inşaat alanında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı göçükle ilgili gözaltına alınan müteahhit tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak’taki inşaat alanında dün yaşanan göçük nedeniyle işçi Cemal Eken toprak altında kalarak hayatını kaybetmiş, 1 işçi de yaralı olarak kurtarılmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlatmış ve olaya ilişkin müteahhit Metin K., ustabaşı Arif E. ile kepçe operatörü Sinan A. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhit Metin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Arif E. ve Sinan A. ise serbest bırakıldı.