Ataşehir’de eczane çalışanlarına saldırı

Ataşehir’de annesine yanlış adres verildiği iddiasıyla nöbetçi eczaneye gelen şahıs, eczane çalışanlarına saldırıp bilgisayara yumruk attı. Eczane çalışanlarına saldıran şahıs “Polisi ararsan seni öldürürüm, haberlerde gördüklerinize benzemem” diyerek tehditlerde bulundu. Saldırganın tehditler savurduğu anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde bulunan nöbetçi eczanede meydana geldi. İddiaya göre nöbetçi eczaneyi arayan annesine yanlış adres söylenmesi üzerine eczaneye gelen şahıs, eczane çalışanlarına saldırdı ve içeride bulunan bilgisayara yumruk atarak zarar verdi. Reçetesini vererek ilaçları isteyen saldırgan, eczanede bulunan diğer vatandaşların sakinleştirmeye çalışmasına rağmen eczane çalışanlarına tehditler savurarak küfürler etti. Eczacı kadının polis arayın demesi üzerine saldırgan “Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin" ve “Haberlerde gördüklerinize benzemem” diyerek tehditler savurdu. Eczacı Ayşenur Ören’in saldırgan hakkında şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şahsı bulmak için arama çalışması başlattı. Evinin aranması sonrası evde bulunamayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere İçerenköy Polis Merkezi’ne getirildi. Saldırganın eczanede terör estirdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Biz adres tarif etmek zorunda değiliz, biz sağlık danışanıyız"

Saldırıya uğrayan Eczacı Ören, “Öncelikle annesiyle başlıyor olay. Annesine biz telefonda yol tarifi veriyoruz. Kadın söylediğimiz yerin tam aksi yöne gittiği için ikinci kez arayıp beni azarladı. Ben sabırla yolu tekrardan anlatıp sizi bekliyoruz şeklinde konuştum. Yaklaşık 1 buçuk saat geçti, ben artık unutmuştum, çok yoğunduk. Şahıs geldi, siz ne biçim eczanesiniz, adres tarif edemiyorsunuz, ne alaka o yolla bu yol diyerek hesap sordu. Biz adres tarif etmek zorunda değiliz, biz halkımıza ilaç tedariğinde bulunuyoruz, sağlık danışanıyız. Daha sonra reçetesini yüzüme fırlatarak ver çabuk şunu dedi, tabii küfür var aralarda. O sırada da annem üslubunuza dikkat edin dedi. Üslubunuzu bilmem ne yaparım diyerek burada bulunan cam pleksime yumruk attı. Pleksi devrildi, ekranım da devrildi. Ben olayın şokuyla sen ne yapıyorsun diye bağırdım; bu sefer benim üstüme yürüdü, küfürler etti, annemi itti, araya giren kalfamı ittirdi. Daha sonra ben polisi arayın diyince bana yumruk atmaya kalkıştı” dedi.

“Senin boynunu koparırım dedi, ölümle tehdit etti”

Ören devamında, “Ben polisi aramak için arka tarafa gittim, müşteriler araya girdi. O arada bana ben senin bildiğin erkeklere benzemem, o polis aranırsa senin boynunu koparırım dedi, ölümle tehdit etti. Halen ısrarla ilaçları da istediği için ilaçları raftan alıp sisteme bile işlemeden gitmesi için verdim. Bütün aileme, anneme, babama herkese küfür edip bastı gitti. Karakola gittik şikayetçi olduk. Darp raporu da aldım çünkü pleksinin parçaları kolumu çizdi. Aranıyordu en son, şimdi bulunmuş, şu anda karakolda” ifadelerini kullandı.