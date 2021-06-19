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Asfalt hammadde havuzuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Konya’da asfalt yapımında kullanılan ham madde havuzuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 19.06.2021, 13:48
Asfalt hammadde havuzuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Konya’da asfalt yapımında kullanılan ham madde havuzuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Meram ilçesi Kayıhüyük Mahallesi Konak Caddesinde bulunan asfalt hammadde havuzunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, taş ocağı şantiyesindeki asfalt hammadde havuzuna düşen 2 keçi havuzun içine saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 keçiden birini itfaiye aracının sepetiyle uzanarak uzun uğraşlar sonunda çıkardı. Diğer keçisi ise kurtarılamayarak telef oldu. İtfaiye ekipleri tarafından su içirilen keçi sahibine teslim edildi.

Öte yandan, kurtarma anı kask ve cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonunda ip bağlanarak çıkartılması ve ekiplerinin keçiye müdahale ederek su içirmesi yer alıyor. Ayrıca, görüntüyü kayda alan itfaiye ekibinin, ‘can pazarı dediğimiz durum bu işte’ dediği duyuluyor.
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