Arnavutköy’de şahıs evine giren hırsızı sokak ortasında vurdu

Arnavutköy’de bir kişi, evine hırsızlık için girdiğini iddia ettiği kişiye sokak ortasında pompalı tüfekle saldırdı. Yaralanan şahıs yere yığılırken, saldırgan aracına binip kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sazlıbosna Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D.’nin evinden hırsızlık yaptığını iddia eden Cahit B., H.D.’nin evinin önüne gelerek, eve gireceği esnada aracındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda H.D. iki bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay sonrası aracıyla kaçan saldırgan polis tarafından her yerde aranıyor. H.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Daha önce de 2 kişiyi yaralamış

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Cahit B.’nin daha önce de 2 kişiyi yaraladığı belirlenirken, H.D.’nin ise 28 suç kaydığı olduğu öğrenildi.