Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ. 27 YAŞINDAKİ GENCİN BİR OTELİN SPA MERKEZİNDE ÇALIŞTIĞI VE OTELİN KAPANMASI NEDENİYLE BUGÜN SON KEZ ÇALIŞIP VE ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTIKTAN SONRA YOLA ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen gencin, çalıştığı otelin kapanması nedeniyle bugün son kez çalışıp arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra yola çıktığı öğrenildi.
Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisi Titreyengöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelden iş çıkışı motosikleti ile Boğaz mevkisinden Titreyengöl mevkisine doğru gitmekte olan Faruk İpek’in (27) kullandığı 07 MPL 92 plakalı motosiklet, Titreyengöl Kavşağı yakınlarında tek taraflı kaza yaptı. Kaza sonucu motosiklet yolda 100 metre savrulurken, yola düşen sürücü İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.
Faruk İpek’in Boğaz mevkiindeki bir otelin SPA merkezinde çalıştığı ve otelin kapanması nedeniyle bugün son kez çalıştığı ve arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.
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