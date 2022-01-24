Arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

Samsun’da daha önce kendisini darp eden arkadaşını otomobilinin içinde tabancayla vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Mayıs ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii yanında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Aydın (29), daha önce birkaç kişi ile birlikte kendisini darp eden arkadaşı Ahmet Sözen (35) ile buluştu. İki arkadaş Ahmet Sözen’in aracında oturup birlikte içki içti. Bu sırada aralarında daha önceki darp edilme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucu Aykut Aydın, şoför koltuğunda oturan Ahmet Sözen’e tabancayla ateş açarak olay yerinden evine gitti. Daha sonra pişman olup olayı polise haber verdi ve eve gelen polise suçta kullandığı tabancayla teslim olan Aykut Aydın, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine giden polis, Ahmet Sözen’i aracının şoför koltuğunda tabancayla vurulmuş halde ölü olarak buldu. 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Aykut Aydın bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren Aydın, mahkemece tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevine gönderildi.