Aracıyla kanala düşen uzman çavuş ağır yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel aracı ile görevden dönen Uzman Çavuş D. K. seyir halinde iken hakimiyetini kaybederek Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Tarsus Cezaevinde görev yapan Uzman Çavuş D. K., düşmenin etkisiyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan D.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin, kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.