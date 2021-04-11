Apartmana hırsızlığa geldiler, ev sahibine yakalandılar

Edinilen bilgilere göre, 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında Beşiktaş'ta hırsızlık olaylarının artması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Zanlıların Yıldız Mahallesi'nde Muhammet G'nin evine girerek dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bin lira çaldıkları, aynı mahallede Erdem E'nin evine girerek cüzdanı ile 300 lirasını ve Umutcan G'nin evinden dizüstü bilgisayar ve 2 adet cep telefonu çaldıkları tespit edildi. Aynı hırsızlar, Dikilitaş ve Cihannüma Mahallesi'ndeki evlerden 2 adet cep telefonu ve 500 lira ile Berhan K'nın evinden ise dizüstü bilgisayarı çaldı.

Hırsızlık çetesi Abbasağa Mahallesi'ndeki bir binaya girerek Mustafa Ç'nin dairesinin önünden 7 çift ayakkabı çalarak kayıplara karıştı. Aynı mahallede son olarak Ahmet Emre E'nin Maşuklar Yokuşu'ndaki evinden ise motosiklet eldiveni ve kaskı çalındı. Beşiktaş'ta bir başka apartmanı gözüne kestiren hırsızlar, son işlerinde faka bastı. Hırsızları yakalayan ev sahibi, zanlıları kovalamaya başladı. Hırsızlar kaçarak uzaklaştı.

Ev sahibinden kaçtılar, Beşiktaş polisinden kaçamadılar

Olayların ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların girdiği binalardaki ve sokaklardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü izleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Emniyette “hırsızlık” ve “uyuşturucu” suçlarından çok sayıda kaydı bulunan İsmail T. ve Deniz D. geçtiğimiz pazartesi günü Gaziosmanpaşa'daki evlerine yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kapüşonlu ve cerrahi maskeli hırsızların akşam saatlerinde rahat tavırlarla içeriye girdiği görüldü. Görüntülerde katları dolaşan hırsızlar ev sahibi kendilerini fark edince koşarak kaçmaya başladı. Bina kapısından çıkan hırsızları ev sahibi kovalarken, hırsızlardan biri dış kapıdan çıkarken takla atarak yere düştü. Onları kovalayan ev sahibi ise elindeki telefonla diğer hırsıza vurdu. Hırsızlar ardından kaçarak uzaklaştı.

6 aranması olan suç makinesi hırsızlar tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların suçlarını itiraf etmelerinin ardından ifadeleri alındı. Ayrıca Deniz D'nin yapılan sorgusunda 2 adet “örgüte bilerek isteyerek yardım etme”, “dolandırıcılık”, “Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet”, “hırsızlık”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından 6 adet aranması olduğu ortaya çıktı. Emniyette adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.